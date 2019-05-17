「爭取大位更要謹言慎行」 郭台銘批馬又諷韓

2019-05-17 15:36

［記者王峻祺／花蓮報導］鴻海董事長郭台銘今到東華大學與青年座談，大方讓學子「暢所問答」，還要求辛辣一點，面對學生接續犀利提問，郭台銘大談經濟科技治國理念，有學生提問時希望未來不要聽到郭台銘也喊出「台灣發大財」口號，郭回應「爭取大位更該謹言慎行，做不到的事就要含蓄一點！」似乎暗諷韓國瑜口號太多；另也批前總統馬英九，過去參訪那些國家「我都不會去投資」，應把優秀外交官派到更該去的歐美國家。

今有學生在座談中提問，希望郭台銘不要喊出「台灣發大財」口號，暗諷韓國瑜，期待郭董提出具體治國理念；郭台銘強調，「不要做不到的事情講一大堆」，做永遠比說還重要，現在要爭取大位，更該謹言慎行，那些做不到的事情就要含蓄一點。

另談到外交、經濟治國理念，郭台銘也批評前總統馬英九，表示馬總統過去參訪的那些國家，「我一個都不會去投資」，認為台灣空轉20年，若當上總統，就要在適當的位置上放最好的人才，外交部、經濟部某些功能必須整合，總統須有「識人、用人、留人」的能力。

面對學生提問如何調適總裁身分轉換為政治家；郭則重申「和平、安定、經濟、未來」的治國理念，強調自己不習慣政治語言，但有「識人、用人、留人」的能力，表示經濟是科技的整合，科技要靠研發、國防則靠和平，沒有和平就沒有安定，國家在有尊嚴的和平下，才能發展經濟。

郭台銘青年座談因由前行政院長張善政擔任引言，也引發外界聯想是否有意郭、張配，郭並未正面回應，而張善政則直接在台上讚許郭是非傳統政治人物，更是目前檯面上最接近滿分的總統人選，強調他「不會為了找工作當總統」，而是想出來做事，讓台灣更好。

郭台銘在演講中也不斷提醒學生，人生要有自己的規畫，鼓勵在畢業前夕訂下志向，成為社會需求的人才，更以「年輕世代擁抱未來，贏在起跑點」為願景，勉勵台下青年學子。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法