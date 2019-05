2019-05-17 18:37

〔記者王榮祥/高雄報導〕高雄市長韓國瑜今下午接受電視台專訪,主持人問如果國民黨中央五人小組來徵詢是否願納入初選民調?會怎麼說,韓國瑜回答:會說Yes, I do。

韓國瑜下午是接受中天電視新聞深喉嚨主持人王又正專訪,針對若五人小組徵詢時的態度,韓國瑜指出,假設黨中央五人小組有來徵詢、要將他納入初選民調,會說Yes, I do。

王又正進一步追問,上次講「yes, I do」應該是對佳芬姐,韓國瑜笑說,其實上次講的是「please, don’t do me like that(拜託別對我那麼凶)」,但韓國瑜隨後強調,國家大事要以體察民意為重,他會跟妻子說:「妳老公是頂天立定男子漢,一旦決定就去做,為天下蒼生嘛!」

韓國瑜今天表態,如果國民黨中央五人小組要將他納入初選民調,他會說Yes, I do。

