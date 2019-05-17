直言台灣教育要創新 柯文哲：我去學校每天都浪費時間

2019-05-17 16:23

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今午出席「2019雜學青封閉式講堂」講座，與投入偏鄉教育的非營利組織「Teach for Taiwan」董事長劉安婷一起對談，柯文哲認為，台灣教育產業要創新，若拚填鴨式教育一定拚不過中國大陸，主持人問到在求學過程有無訓練到的非認知能力，柯文哲笑說「腦筋一片空白」，又想了一下柯接著說，「我去學校每一天都是浪費時間，真的浪費生命」，這番話逗笑台下聽講的學生。

雜學校校長蘇仰志主持該場講座，蘇提到有份調查問卷顯示有超過40%學生不會重新就讀當時所讀的科系，詢問柯對調查的看法，柯文哲直言，超過40%人根本不應該去念大學，台灣大學一下子增加太多，最慘的是技職教育，台灣社會出現結構性失業，儘管失業率不高僅4%，可是隱藏性失業還是很多，例如台灣引進80萬名外勞，這要檢討。

蘇仰志再問求學過程有沒有訓練什麼樣的非認知能力，例如創意力、挫折反彈力、樂觀力等的面對人生挑戰的能力，柯文哲突然愣一會兒，接著說「我去學校每一天，都是浪費時間」，畢竟那時候也沒有什麼實驗教育、自學方案，「老實講我這種，在學校真的是浪費生命」，他現在腦筋一片空白。

蘇也問柯如何看待青年創業與教育產業的發展，柯文哲表示，台灣以前教育不讓喜歡，因為早年台灣都是代工產業，當時教育目的是要訓練一批技術成熟的工人，現今台灣產業要升級，教育模式要改變，現在看以前教育覺得不對，但當時教育並沒有不對。

柯文哲強調，台灣要走向創新，產業不創新要跟印度、印尼甚至非洲國家要拚代工是拚不過，台灣GDP、國民所得要更高，產業模式要改變，教育模式就要改變，他在上任之後，教育政策比較活潑，例如市府今年補助學生與老師出國有9千多人，花掉1億元，讓老師學生走到世界、開闊眼界。

柯還說，現今地球上滅種動物種類，比現存的多很多，就像台北市每年倒閉好幾千家公司，但也會不斷出現新的，不斷新陳代謝，用這個概念而言，「失敗是常態」，只要大家慢慢對失敗有新的看法，不再把世俗的成功失敗當作成功與失敗，而是看為人生的一部份，後面就好辦了，可以勇敢去創新。

柯文哲表示，台灣未來產業升級、教育方式改變，但改變過程一定會失敗，要當作沒關係，因為會有不斷新的出現，往正面方向前進，不要怕失敗，怕失敗就完蛋了。

「2019雜學青封閉式講堂」由雜學校校長蘇仰志（左）主持，台北市長柯文哲（中）和「Teach for Taiwan」董事長劉安婷（右）一起對談。（台北市教育局提供）

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