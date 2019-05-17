巧合！總統府通知延長境管2年 吳敦義遞件申請參加國共論壇

2019-05-17 13:30

〔記者施曉光／台北報導〕總統府今日宣布前總統馬英九與前副總統、國民黨主席吳敦義的出境管制期間再延長2年，使得吳敦義原定率團登陸參加6月19日在北京舉行的「國共論壇」計畫生變，巧合的是，吳敦義今日已向總統府正式遞件申請登陸，至於未來府方是否同意，黨內並不樂觀。

國民黨文傳會主委程美華指出，未來國民黨出席各項對岸交流，仍會依照法律規定提出申請，她並表示，值此蔡政府執政即將屆滿三週年之際，各項執政缺失數據一一呈現，庶民生活條件及對外經貿成績仍未改善，盼望蔡英文總統不要為了選舉之利，再刻意製造內部對立及阻撓兩岸和平交流，應務實面對國家內外的處境，才不致繼續沉淪。

程美華說，這次「國家機密保護法」的修法與時機，具有高度針對性，完全是劍指具有國民黨籍的卸任元首、副元首與高階官員，再次顯現民進黨嚴重侵犯人權及限制人身自由的低下手段，國民黨完全不能苟同。

她還說，民進黨的蠻橫修法，除「國家機密保護法」外，還要將兩岸人民關係條例修成「兩岸斷絕關係條例」，未來兩岸簽訂相關協議恐比修憲還難，將讓兩岸和平穩定交流互惠的前景遭到嚴重抹殺。

據悉，國、共兩黨原本達成緊接6月15日在福建廈門舉行的「海峽論壇」開幕之後，於6月19日在北京召開「國共論壇」，吳敦義要率黨務主管、智庫成員等隨行人員出席，並安排與中共總書記習近平「吳習會」，國民黨副主席曾永權14日先率部分黨務主管前往廈門，15日參加「海峽論壇」開幕式，16日返回台灣，18日再隨吳敦義飛北京，參加19日舉行的「國共論壇」及「吳習會」，相關人員證件申請與機票訂購也都早在作業中。

立法院日前通過修法後，藍營內部評估，蔡政府其實最在意的是馬英九登陸二度「馬習會」，但也應該不至於給外界全部不可以的印象，因此認為具前總統府秘書長身分的曾永權部分府方應會放行，至於吳敦義就不太可能同意，因為吳是卸任副總統，如果吳敦義可以，受理馬英九申請時該怎麼辦？只要吳敦義不被許可，馬英九也就不用遞件，至於曾永權部分就「沙密蘇（台語）」。

黨內認為，如果最後只有曾永權可以赴中，今年可能仍將只有「海峽論壇」，因為黨內高層認為，如果吳敦義無法親自出席，「國共論壇」就沒有舉辦的意義。

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