批修法卡出境！國民黨：國共論壇若續辦 吳敦義會申請登陸

2019-05-08 20:45

〔記者施曉光／台北報導〕立法院昨天通過修正「國家機密保護法」，延長卸任官員登陸管制期限，國民黨主席吳敦義也受到影響，使得國、共兩黨今年是否舉辦「國共論壇」出現變數，國民黨文傳會主委程美華今天說，「國共論壇」舉辦時程目前尚未確定，未來如果確定時間，吳敦義仍會依照規定向總統府遞件申請登陸。

國民黨發言人歐陽龍則說，吳敦義是守法的人，立法院通過之後就是法律，吳敦義勢必無法前往大陸，由於黨主席無法率團參加，對於「國共論壇」是否舉辦，黨內還會再行研究。

歐陽龍痛批民進黨蠻橫、無理，用多數暴力通過修法，社會自有公評，他說，現今就連3、5歲的小孩都能上網玩手機，如果要洩密，還需要出國？民進黨搶在520前兩週通過修法，擺明就是要讓前總統馬英九、吳敦義不能登陸，阻止在野黨與對岸溝通，這是非常滑稽的事情，國民黨非常遺憾「國家機密保護法」已經成為「國家機密政黨鬥爭法」，專門用來鬥爭國民黨，國民黨會自力自強，明年1月11日重返執政，拿回立法院多數，撥亂反正。

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