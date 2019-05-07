修法延長管制期限 吳敦義登陸「國共論壇」恐生變

2019-05-07 13:38

〔記者施曉光／台北報導〕據了解，國民黨主席吳敦義就任迄今連續兩年落空的「國共論壇」，原本國、共兩黨最近完成協調並規劃6月中旬要在北京召開，已經宣布不參選總統並打算趕在7月底全代會通過提名總統候選人前親自率團登陸的吳敦義，如今遇上立法院通過修正「國家機密保護法」，延長管制期限，恐將導致今年的「國共論壇」再度生變。

黨內人士認為，立法院今天通過修法延長管制期限，在時間點上實在太過巧合，並懷疑「國共論壇」籌措事宜，很有可能早就被蔡政府掌握，民進黨才會趕在下月就要召開「國共論壇」前一個月通過修法。

黨內人士認為，除了吳敦義外，國民黨第一副主席曾永權也是受限延長管制對象，如果吳敦義確定去不成，去年曾經向總統遞件申請登陸參加6月10日「海峽論壇」遭駁回的曾永權，今年一樣很有可能不被准許登陸，而無法代表吳敦義率團登陸，因此「國共論壇」今年可能再度落空。

有關「國共論壇」是否可能受到影響，國民黨文傳會主委程美華受訪表示，一切仍待評估考量，但她也指出，目前並未接獲任何有關「國共論壇」事宜的通知。

吳敦義前年就任黨主席後，國民黨並未積極規劃舉辦「國共論壇」，直到去年才積極展開與中國共產黨協調，國民黨並多次強調參加「國共論壇」以吳敦義親自率團出席為規劃原則，一度傳出要在去年4、5月間召開，但由於連續發生對岸挖我邦交國事件，讓國民黨高層對於舉辦「國共論壇」持戒慎小心的態度，另外也有傳聞是因北京方面對於吳敦義不信任，由於時間愈拖愈晚，接近九合一大選因而作罷，國民黨方面則將「國共論壇」辦不成的關鍵因素歸咎於民進黨政府，但吳敦義也未曾向總統府正式遞件申請登陸。

吳敦義過去多次表示，如果要辦「國共論壇」，國民黨關切的議題將鎖定台商與台生權益保障，並希望陸生、陸客來台能維持一定的質與量。

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