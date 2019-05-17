曲棍球案監院彈劾掀波瀾 檢察總長發聲明挺基層

2019-05-17 12:22

〔記者錢利忠／台北報導〕監委高涌誠、蔡崇義等人指偵辦曲棍球案的台中地檢署檢察官陳隆翔，漏未沒收犯罪工具「印章」，以有重大違失為由通過彈劾；法務部長蔡清祥昨深夜發聲明，強調「監察權應受到限制」，力挺檢察官認事用法的獨立性。檢察總長江惠民今也發聲明，透露此彈劾案已造成全體檢察官的寒蟬效應，籲請全體國民正視檢察官獨立行使職權的重要，以下為檢察總長江惠民聲明全文：

最高檢察署檢察總長聲明

支持捍衛司法獨立及純淨辦案空間

一、針對監察院彈劾臺中地檢署檢察官同仁偵辦曲棍球協會案件一事，嚴重侵害檢察官職權正當行使，引起全體檢察官連署抗議，本人對監察院的此項決定於當天即以檢察官協會名義嚴正表達抗議並呼籲監察權的行使不得侵越干預檢察權核心事項。對於目前基層檢察官所發起之抗議連署，要求有純淨辦案空間，不受不當干預，本人全力支持。

二、檢察總長依據法院組織法第63條以及法官法第93條規定對全國檢察官有具體個案指揮權，對於辦案品質的良寙，本需負起概括承受的責任。故外界對於承辦檢察官若有意見，本人願意虛心檢討。但維護基層檢察官純淨的辦案空間，免除承辦人員被政治勢力報復的恐懼，亦是檢察總長的天職，本人自當全力替基層抵擋任何外來不當壓力。

三、檢察官獨立行使職權受憲法的保障，檢察官所表示的法律見解及偵查作為，監察院對之行使調查權，應該受到限制。監察權的行使就檢察官依據法律行使的犯罪偵查權限，如已侵犯核心領域，就違反權力分立與制衡憲政原則。大法官釋字第325號及585號著有解釋，可以參照。本次監委彈劾檢察官事件，已實質侵害檢察核心事項，讓辦案檢察官有遭受秋後算帳的恐懼感，已經造成全體檢察官的寒蟬效應，勢必嚴重侵害整體檢察權的公正行使，本人籲請全體國民正視檢察官獨立行使職權的重要，尤其監察權的行使應謹守司法權與監察權的分際，不得任意侵越檢察權的核心事項。

四、本人身為檢察總長，基於對監察院與職務法庭的尊重，不宜參加連署，但本人深信檢察官的對外獨立性，是擔保檢察官依法公正辦案的最重要基石，此案的發生，更堅定了我的信念，也將更加努力與基層檢察官一起創造讓人民滿意的司法。

檢察總長 江惠民

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