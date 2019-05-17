朱王熱絡握手寒暄 朱：王院長委屈了

2019-05-17 11:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委林麗蟬發起的「全國移民團體聯合總會」今天舉行成立大會，已表態參選國民黨總統初選的前新北市長朱立倫、前立法院長王金平也齊聚一堂，朱立倫受訪時直說「王院長委屈了，相信他有很多不滿」，一看到王金平到場，也立刻湊到身旁跟他握手寒暄，狀似熱絡，但兩人只聊些「過去在這裡當立委」的行禮如儀之辭。

「王院長委屈了，我相信他心中有很多不滿！」朱立倫表示，畢竟辦法已底定，民眾也在看，而且自己擔任過黨主席，可以體諒國民黨主席吳敦義跟黨中央的辛勞，按照這個辦法公平公正公開來舉行初選，過程中「國民黨伸手不打自己人」，相信最後一定會提出最強候選人，目前他在大多人心中是最值得信任的，但他會努力變成最強候選人。

被問到「自己也會相忍為黨嗎？」朱立倫回應，我沒有這樣講；再被問「如果黨中央也這樣喊話？」朱強調：「他沒有對我喊話」。

針對鴻海董事長郭台銘砲轟高雄市長韓國瑜跳針發大財，朱立倫表示，這只是幽默的講法，郭台銘是國際級企業家、台灣之光，韓國瑜是最接地氣市長、國民黨重要資產，朱立倫最有行政經驗，不管中央、地方、國會資歷都完整，大家都是黨內同事。

朱立倫也對內閣制表達看法，他指出，台灣一定要走向一個權責相符的制度，現在這樣有責無權、有權無責，大家都受害很深，凡當過立委、部會首長的人，都會認為這是個非常扭曲的制度，至少要回復閣揆同意權，再進一步走向內閣制。

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