朱立倫自稱最有資格抱怨 王金平笑：他當然覺得中箭

2019-04-26 10:56

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義過去多次抨擊全民調，但近來黨中央不但為郭台銘、韓國瑜參與初選解套，也突然「不排除」全民調；對此，有意參選的前立法院長王金平上午受訪表示，這就是轉彎、不公平，對於朱立倫說自己最有資格抱怨，王笑了笑說，「對啦，他當然覺得中箭」。

王金平指出，因為還沒安排好「吳王會」，沒有機會跟吳敦義反映對初選制度的意見，但這次又從三七制改成全民調，讓黨員沒有參與權是不公平的。被問及覺得吳在轉彎嗎？王回應「改成全民調就是轉彎啊，怎麼不是？」

針對朱立倫自稱是最有資格抱怨的人，王金平說，他當然也是啊，原本主張全民調，轉來轉去他當然覺得中箭，也是有受委屈啦，不是沒有，說完還笑了笑。

對於吳韓會至今還沒敲定，會不會慢了點？王金平表示，無所謂，總是要會面一次，誰先誰後都一樣，沒有希望何時或先後；至於吳王會前要不要先確認韓的意願，王回應，不知道，要請教吳主席，而兩人要談什麼，王也說，邀約的主動權不在自己，不知道。

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