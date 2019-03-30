朱立倫向黨中央喊話 要徵召或初選快決定

2019-03-30 12:29

〔記者邱灝唐、黃欣柏／台北報導〕國民黨總統初選競爭激烈，有意攻頂大位者眾，檯面下暗潮洶湧。前新北市長朱立倫今日再度表示，不論要特邀、徵召韓國瑜或者是初選，黨中央都該說明清楚，趕快訂定初選辦法，不要把時間拖長，否則會把事情複雜化。國民黨一再強調團結，儘管最終只能由1人參選，但大家都是黨的一份子，完全沒有分裂，也沒有邊緣化等情況發生。

雲林縣青埔教育基金會今日在華山1914文創園區舉辦特展，國民黨多名要角如朱立倫、國民黨副主席郝龍斌、國民黨中央委員連勝文、立委蔣萬安、前台北縣長周錫瑋皆出席，儘管有意參選總統的周錫瑋致詞時表示「選舉放一邊」，但媒體聯訪時的重點還是在總統初選。

國民黨現在不斷有拱韓聲浪，甚至傳出試圖用「吳韓會」讓朱立倫及王金平邊緣化，國民黨太陽們檯面下的角力暗潮洶湧。對此，朱立倫表示，國民黨一再強調團結，沒有分裂，也沒有把任何人邊緣化，他前2、3個禮拜前才見過黨主席吳敦義，所以沒有「吳朱會」的必要。

面對黨中央遲未公布初選辦法，部分基層批評這是使用「拖字訣」消耗朱立倫和王金平的實力；朱則說，消耗任何一位黨內同志就是消耗國民黨，就像一個球隊，每位主力投手都必須很強，團隊才會更強，雖然上場只有一位，但最後他會支持這位推出的候選人。

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