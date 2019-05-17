被柯粉轟「沒必要一直批評柯P」 他這段回應被網友推爆！

2019-05-17 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕粉專「不禮貌鄉民團」連日批評台北市長柯文哲對於兩岸議題發表的看法，並挖出柯文哲過去言論，感嘆柯文哲已經變了，不過也因此引來柯粉砲轟。對此，不禮貌鄉民團表示，只要能捍衛台灣主權，至少就能得到及格的60分，「答不了這題，就算其他題都寫好寫滿，在我心中也是不及格」。

時常評論政治，擁有21萬人按讚、追蹤的臉書粉專「不禮貌鄉民團」，對於柯文哲日前就兩岸議題提出的看法十分不滿，連日發文批評。甚至挖出柯文哲過去言論，指出2016年柯文哲曾說，過去台北市長做不好，都因為「想著連任或選總統」；不禮貌鄉民團也表示，柯文哲說過的：「政治不難，找回良心而已」，曾是台灣政治史上最佳金句，「只可惜當年講這句話的人不在了」，暗指柯文哲已經變了。

不過不禮貌鄉民團的批評，也引來柯文哲支持者的不滿。一名柯粉就留言怒嗆「你挺英可以，但沒有必要一直批評柯，那你怎麼不說在蔡總統還沒要選連任之前，平常電視上根本就看不到人影，真正在做事的被你批評到體無完膚，這樣對嗎」？

對於柯粉的批評，不禮貌鄉民團16日表示，蔡英文一直有在做事，是媒體根本不給她報導與聲量，反觀柯文哲和韓國瑜，「你知道所有記者新聞媒體一天要堵他們幾次麥克風嗎？連郭台銘蹲在地上吃草都是滿滿的媒體跟拍」！粉專表示，自己批評柯文哲的理由很簡單，如果他專心市政，不要整天插手兩岸事務，自己根本不會理他，但柯一再出來扯後腿，說蔡英文挑釁中國、對中國惡言相向，「到底是誰為惡在先」？

稍晚，不禮貌鄉民團又再次發文表示，不管是什麼顏色的力量，還是什麼百年難得一見的政治奇才，他（不禮貌鄉民團）只在意中國對台灣恐嚇威脅的時候，有沒有辦法挺起腰桿，站在前面捍衛台灣的主權，「這一題就是60分，能寫好這一題，你在我心中就及格了；答不了這題，就算其他題都寫好寫滿，在我心中也是不及格」。

不禮貌鄉民團的回應，也被網友推爆。網友紛紛留言表示「守住台灣的民主自由是根本」、「支持顧台灣主權，人民優先」、「認同，所以目前我對館長分數比柯還高些」、「柯P仍然是第一名的市長！但是關於選總統，他並不及格！」、「沒主權意識，其餘都是多餘！」；不禮貌鄉民團也在貼文下方留言表示：「沒有主權的台灣，拼什麼經濟和治安？都是屁話」！

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