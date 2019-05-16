台美交流 嘉縣警方也盡心力

2019-05-16 21:24

〔記者陳璟民／嘉縣報導〕美國在台協會（AIT）高雄分處副處長樂美瓏，今天稍早拜會嘉義縣警察局長廖宗山，表達關心居留嘉縣的美僑福祉，廖除善意回應，還提到在刑事警察局任職期間，曾偵辦一件嫌犯具美國、以色列雙重國籍而潛逃躲藏在菲律賓的案件，儘管我國與這三國之間沒有邦交、引渡協議，但有共同打擊犯罪的心，他感謝美、以理解及菲警協助逮人，低調合作避開外力干預，遣送嫌犯到台灣法辦。

樂美瓏（Suzanne Wong）一行3人今訪嘉縣警局時，獲廖宗山、外事科長張碧慧等人接待，雙方就嘉縣治安、交通、毒品問題、人口販運防治與美籍觀光客、居留嘉縣美僑狀況等事項交流。

廖宗山表示，嘉縣為農業縣，交通、治安平穩，轄內美籍人口37人，以從事教職、神職為多，警方配合縣府打造嘉縣為全國最宜居的縣市，他也要求員警秉持同理心，不論民眾國籍，均應熱心協助、做好服務。

據了解，樂美瓏希望警方若接獲美國公民相關案件，除協助當事人，也能通知AIT高雄分處，對此，廖應允之餘，還告知嘉縣警局設有「24小時外國人士服務專線」110、0915-463712，全天候提供外籍人士緊急狀況聯繫與諮詢服務。

縣警局指出，樂美瓏曾任職於耶魯大學法學院中國法律中心、曾擔任普林斯頓亞洲學人、在中國教授英語，2010年進入美國國務院後，曾於華府領事局、美國駐墨西哥瓜達拉哈拉總領事館服務，前年7月派任現職。

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