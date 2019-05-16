代言高雄觀光被騷擾 「波特王」嗆：有種開帳號

2019-05-16 20:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄五月觀光代言人「波特王」今透過臉書表示，自從拍了一段高雄觀光影片後，三不五時就被騷擾、不少流言罵他挺韓、或問他憑什麼？他強調自己不是挺誰、是挺自己居住的高雄，並嗆留言騷擾者有種就開出真實帳號，看看你為高雄做了什麼？

波特王說，自從為高雄家鄉拍了一段高雄觀光推廣影片後，三不五時就有少部分人來騷擾，留言多是罵他挺韓，或質問他是誰，說他憑什麼？還有一堆根本就不是他粉絲的陌生帳號，過來留言說要退讚？ （黑人問號）

他表示，其實他在螢幕背後都是笑著在看這些人留言，因為覺得很智障，想嘴他之前不如先說說你為高雄做了什麼？請不要跟他說只會躲在家裡敲鍵盤。

他指出，那些說他搞不清楚狀況，說市長怎樣怎樣的，他想說「其實你才是搞不清楚狀況的人，你的言論只是說明沒有能力思考」。

他說明為什麼會接下這任務？之前也另外拍一段影片說過了，請大家去花個三分鐘觀看，今天市長表現怎樣，做得好不好，都不是他能決定的，就如同他不能控制這些酸民的嘴一樣。

波特王強調，就是做自己能做的，不因人廢事，今天不管是誰當市長，高雄市的居民們日子一樣要過，飯一樣得吃，只是想為高雄這座城市盡一份心力，如果你不認同沒關係，但也請你別出張嘴。

波特王說，近幾週下來，真心覺得要某些酸民放下成見太難了，畢竟懂得人早就懂了，不懂的人也只能讓他留在原地哭哭，有教無類他做不到，何況也不確定對方是不是人類（笑）。

這篇文出去可能有一些小傻瓜又要來嘴我了，不過想嘴就來吧～，但有種就開你真實的帳號來，順便跟大家分享一下你為高雄這座城市做了什麼。

波特王重申，拍這影片不是要挺任何人，而是挺自己所居住的城市，並預告之後還會出另一支推廣高雄的影片，屆時會投放廣告到海外去，「下一支推廣影片同樣也歡迎高雄在地商家來打廣告！高雄加油」。

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