國民黨總統提名遊戲規則週三拍板 5家民調1輪搞定

2019-05-14 17:45

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會明天通過總統候選人特別提名辦法草案、中央提名協調小組名單以及作業要點、期程後，可望展開總統提名協調作業流程，預定納入未來民調機制的參選人名單於六月中旬送中常會確認後，隨即舉行參選人座談並挑選民調公司，七月上旬啟動為期近兩週的民調執行作業，預定最後出線者名單送七月十七日中常會通過，七月二十八日全代會正式提名並舉行造勢大會。

5月繳500萬 6月辦政見會 7月人選出爐

國民黨總統選舉中央提名協調小組成員名單包括副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、副秘書長杜建德、組發會主委李哲華、考紀會主委魏平政等人，最快本週內就會分別邀約韓國瑜、郭台銘、王金平、周錫瑋、朱立倫、張亞中等六人，徵詢對方是否願意納入提名協調機制，說明後續全民調遊戲規則，並告知如果同意，五月底前應繳交五百萬元的選務作業費，凡是完成繳費者，就會被納入民調人選名單，預定六月中旬向中常會報告後正式對外宣布。

此外，國民黨將於六月中旬至七月初期間，舉辦北、中、南三場電視轉播的「國政願景政見說明會」。

根據組發會所擬作業要點規定，未來民調作業將委託五家民調公司執行，樣本數不得少於三千個，一輪民調定勝負，最後出線者最遲於七月十七日前出爐。

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