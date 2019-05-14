東區退燒被酸「台北熄燈、新北點燈」 北市議員惱怒促抗議

2019-05-14 17:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市議會財建委員會今日邀集北市產業發展局報告年度工作事項，北市議員王閔生不滿指出，新北市經濟發展局日前發布一篇題為「台北熄燈、新北點燈」新聞稿，稱許多業者退出東區，紛紛轉至新北市發展，新北市經濟發展局長甚至以新北甜甜圈磁吸效應來形容，北市府被拿來消遣、被吃豆腐，他要求產發局發新聞稿表達嚴正抗議。

產發局、商業處今日在財委會報告年度工作事宜，並說明東區振興計畫。王閔生也關心東區發展，但他提到，新北市經濟發展局先前發了一篇新聞稿，題為「台北熄燈、新北點燈」，新北市經發局長還講說台北市商業空洞化，造成新北磁吸甜甜圈效應，吸引東區業者紛紛到新北發展，新板特區要努力趕上台北市，王氣憤說「我看到時候都跳起來」。

產發局長林崇傑回覆，有看到這篇新聞稿，「我們副局長有打電話抗議，他們（指新北市經發局）有修掉」，王閔生不滿表示，網路查詢媒體報導該篇新聞稿都還在，「台北熄燈、新北點燈」這句話都還有，不是打電話抗議就好，東區被拿來當作消遣對象、被吃豆腐，這要嚴正抗議。

王閔生十分不滿說，只有新聞稿修掉，媒體面前講的都沒有消掉，「怎麼可以大街打人小街道歉」，應該趕快發新聞稿，「新北市管到我們幹嗎？」「難道北市其他地方沒有發展，大吃我們豆腐」，北市很糟糕，新北市就很好嗎？

王說，「新北市用我們來襯托他們，這東西要正視，要拜託局長」。王更指出，商業處報告東區振興計畫內容提到「電子商務興起，消費者購物行為改變，不再只是單純購物，更重視享樂型消費」，這一句話享樂型消費還是照抄新北市的新聞稿，氣罵北市被吃豆腐還去抄別人的報告，但商業處長高振源解釋，並非抄，在3月整理報告時候就有，所謂享樂型消費是指在購物消費過程額外有互動的作為。

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