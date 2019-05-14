他宣布選台南立委 陪同議員轟國民黨內密室協商

2019-05-14 14:11

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨中央委員、嘉南農田水利會會務委員顏東義今天下午在國民黨議員及支持者的陪同下，在台南市議會召開記者會，顏東義宣布將投入台南市立委第一選區選舉。他表示，如果有兩人參選，就應辦理初選，黨必須開大門走大路，不該密室協商。

陪同顏東義出席記者會的國民黨市議員張世賢、盧崑福則砲轟國民黨市黨部密室協商。張世賢表示，國民黨南市黨部現在是「有人要參選，不讓人參選，市黨部要慎重考量，不能一意孤行。」目前第一選區只有顏東義表態參選，若要徵召應第一優先徵召顏，不能密室協商，一切應公開透明，願賭服輸。

盧崑福表示，顏東義在地方紮根多年，像顏這樣接地氣的人選要參選，市黨部主委應該去拜訪，給予鼓勵才對。如果採密室協商，未接地氣，「這樣國民黨門乾脆關起來算了！」

顏東義目前擔任國民黨中央委員、嘉南農田水利會會務委員、國民黨新營區黨部主任委員。今天下午，他由國民黨市議員張世賢、盧崑福、前嘉南水利會長及前立委的李源泉、前新營市長黃金鏞、嘉南水利會會務委員林順益及數十位支持者陪同下召開參選記者會。

顏東義表示，他在水利會服務33年，民進黨政府將水利會改為公務機關，該做法極不公平，這是水利會農民的財產。此外，他也不忍溪北地區繼續沈淪，而決定挺身參選。

他呼籲如果只有一人參選，黨就採取徵召，兩人以上參選則應辦理初選，不該密室協商，這樣黨內才能團結。

對於顏東義宣布參選，也有意參選的南市議會國民黨黨團書記長蔡育輝則表示，他予以尊重。他有著手準備參選，但目前尚未做最後的決定，將等民進黨確定提名人選後再決定參選與否。

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