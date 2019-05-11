時力2020立委提名 最快下週公布第一波名單

2019-05-11 16:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量區域立委人選徵詢昨截止，秘書長陳孟秀今受訪時表示，很多人都等到最後一天才遞件，因此最後一天的報名狀況「出乎意料的踴躍」；針對未來時程安排，陳孟秀表示，由於立委人選仍須經提名小組開會討論、並提報決策會同意，若一切順利，最快下週可公布第一波立委人選名單。

除向黨中央自我推薦的人選踴躍外，時力黨內也有不少黨員對明年大選躍躍欲試。日前以新人之姿參選台中南屯區議員卻不幸9票敗北的吳佩芸，提當選無效之訴敗訴後便說，「絕對不會缺席2020立委選舉」；時代力量現任立委林昶佐也面臨同黨立委徐永明助理李承值挑戰，李承值昨日還大動作到中央黨部辦理登記。

根據時代力量2020區域立委提名辦法第7條，同選區有2位以上爭取成為候選人時，由提名小組協調，協調不成則由提名小組進行初選，初選辦法另訂，屆時可能進行政見會或民調。

據了解，除李承值參選的中正萬華選區外，目前並未有其他人挑戰現任立委。

甫卸任的時代力量前黨主席黃國昌去年受訪時曾說，盼時代力量能走自己的路，2020立委選舉廣提人選，藉以回應地方選民期待；現任黨主席邱顯智3月也在黨慶募款餐會上表示，第一階段將廣提人選，提供青年參政平台，第二階段才會考慮與他黨進行協調合作。

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