韓國瑜成漫威超級英雄？收藏達人曝真相、狠打臉高市府

2019-05-14 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕〕高雄市長韓國瑜昨日語出驚人，稱有美國漫威（Marvel）的人來接觸，希望將他的故事改編成漫畫，結果遭到漫威打臉「我們完全不知情」，後高市聞局回應，是「前漫威成員」、AAE執行長David Martin來拜會洽談，不過知名收藏鑑定家周正渭再度打臉高市府說法。

知名收藏鑑定家周正渭今（12日）在臉書表示，AAE是Allegiance arts & entertainment這家公司，畫韓國瑜肖像作者Kelsey Shannon是其旗下藝術家，David Martin也的確是AAE的創辦人之一，也負責經紀事務，不過該公司並無任何實體出版物的資訊，而要以網路集資的方式出版作品。

周正渭認為，AAE來台與高雄市政府談亞洲漫畫養成基地合作，他個人覺得是美事一樁，但這樣的好事卻變成韓國瑜自己個人吹噓用的題材，令人感到相當不屑，而高市府的澄清內容更是提油救火。

周正渭狠狠打臉高市府的說法，強調儘管AAE旗下的藝術家們的確有參與DC COMIC、漫威的漫畫繪製，但不代表他們AAE這家公司跟DC與漫威有任何關係，而且這些藝術家不管現在或以後還是會有跟DC COMICS與漫威合作的可能，何來「前漫威成員」之說。

同時現在的美漫是百花齊放的時代，每個繪師都有自己的風格，也跟好幾家漫畫出版社合作，周正渭反問高市府所謂的「漫威風格」根據在哪？狠批高市府也做點功課好嗎？連洽談合作的對象都搞不清楚就來鬧笑話。

周正渭酸，其實應該跟David Martin先生建議，用「韓極混」市長為故事畫成漫畫來台灣的集資平台募資應該很快，因為「台灣有一堆無知的韓粉會傾家蕩產投資的」。

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