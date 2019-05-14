網友眼尖！全議場官員奉命為韓國瑜鼓掌 獨「她」沒有拍手

2019-05-14 11:56

〔記者黃佳琳、王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員王義雄今質詢時，公開讚許高雄市長韓國瑜有魄力、有毅力、有決心、有擔當、有格局，他給韓國瑜6顆星、101分，王義雄要求列席官員「全體起立、為韓市長鼓掌」，官員站起來配合鼓掌，但卻被網友捉包，「新聞局長王淺秋沒有拍手」。

被韓國瑜視為旗下頭號戰將的官員不多，王淺秋算是相當深得韓國瑜信任的政務官，王也扮演好市府畫妝師的角色，努力幫韓國瑜建立良好形象，被視為韓家軍的王淺秋，今天在議會質詢時，面對王義雄要求列席官員「全體起立、為韓市長鼓掌」，王淺秋卻被眼尖的網友捉包，她並沒有配合演出。

網友截圖指出，王淺秋跟著所有官員起立後，在旁官員不管是否出於自願，都抬起雙手鼓掌，唯獨王淺秋一人雙手交疊放置在腹部，沒有跟著官員們一起拍手；網友調侃，「被捉包了唷，王淺秋是假韓粉」、「韓粉快去進攻王淺秋的臉書」。

對此，王淺秋回應，當下沒有跟著拍手是因為覺得有點不好意思，沒有太多的其他想法。（12:11）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/