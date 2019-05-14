韓國瑜稱選上總統在高雄上班 王金平：反正都是想一想

2019-05-14 10:59

〔記者陳昀／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨天首度表態，若國民黨中央徵召就選總統、並在高雄上班；已表態參選的前立法院長王金平上午在立院辦公室受訪表示，不曉得韓怎麼想、很難評論，反正還沒成真，現在都是想一想。

對於韓國瑜拋出當選總統要在高雄辦公，王金平表示，不清楚他怎麼論述，但尊重他，因為不曉得他怎麼想，也很難評論。被問到「韓的說法會不會太草率？」王表示，反正還沒成真，現在都是想一想，只是不知道他怎麼想。

被問及「自己當總統的話會把首都南遷嗎？」王金平回應，目前情況怎麼南遷？南遷需要長遠的整體規劃，雖然視訊發達，但中央政治中心在台北，府院當面接洽還是比較方便。記者追問「國會也南遷嗎？」王回應，那牽涉太多了吧！

又被問到「韓是不是選定了？」王金平說，應該會選吧，只是被動選，應該是；記者又問「韓國瑜的民調目前還是第一？」王金平回應，民調只是參考，還那麼久，他對自己仍有信心，關關難過關關過。

面對記者詢問這是不是韓國瑜的參選起手式，以及想為自己解套給高雄市民交代？王金平都回應「不清楚」。

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