總統建議先處理議會答詢 韓國瑜：答詢很認真、被剪接成幾秒鐘

2019-05-14 11:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕總統蔡英文今建議高雄市長韓國瑜，現在最重要的事情是在議會答詢；韓國瑜反擊，請看「我在議會答詢的完整版、不要看剪接版」，看過完整版就會知道，「我每次答詢都是『非常認真』的」。

韓國瑜抱怨，他很多的答詢5分鐘、10分鐘，卻被剪接成幾秒鐘，顯然是不完整，蔡英文總統願意看完整版就會知道，每一次的詢答，他都是非常認真的。

韓國瑜也反問蔡英文，先前問他的3個問題，好幾個月快半年的時間，從來沒有正式回到3不主義是什麼，不要中華民國、不接受九二共識、不願意台灣獨立，請問帶兩千三百萬台灣民眾要何去何從?蔡英文總統到現在這麼重要的問題，從來沒有正式說明，他覺得總統要思考一下吧。

媒體上午問蔡英文，關於韓國瑜鬆口願意接受徵召、且選上到高雄辦公，並批評蔡總統只有在權力鬥爭時比較強悍，蔡英文表示，韓國瑜市長當選差不多5個月，國民黨內部初選是家務事，她不便評論。

蔡英文指出，可以理解韓國瑜挑戰蠻高的，前面兩任高雄市長不論謝長廷或陳菊都做得很好，這個門檻確實蠻高，韓國瑜擔任市長5個月以來，我們也不知道韓國瑜實質上碰到什麼困難，不過，韓國瑜現在最重要事情是在議會答詢時能夠充分回答議員的問題。

至於選上要到高雄辦公一事，蔡英文認為韓國瑜應該先把市政、尤其是議會的備詢先處理好。

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