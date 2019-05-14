韓國瑜鬆口選總統 「市長罷免」粉專上線嗆只要59萬票

2019-05-14 10:38

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨首度表態將接受國民黨徵召參選總統，一群不滿韓市長只當不到幾個月就要落跑，甚至政見一再跳票沒有一項落實，在網路上號召罷免韓國瑜，網友指出，只要3步驟、拿到59萬張票即可將韓罷免。

臉書粉專「韓國瑜市長罷免連線」指出，罷免韓國瑜的第一階段，只要一人提出向選舉委員會提出罷免案，填罷免提議書一份，檢附罷免理由書正、副本各一份，再加上提議人正本、影本名冊（名冊是同意罷免人的名冊）各一份，人數要超過高雄區選舉人總數（236萬）的百分之一（2萬3千6百人）。

第二階段，則是從第一階段成立後開始後60天開始連署，用規定表格簽連署，連署人數要達高雄區選舉人總人數的百分之十（23萬6千人），總人數以第一階段通過時的當下為準（如果提出後轉戶籍來高雄就不算）

第三階段的罷免案宣告成立後二十日起至六十日內，期間內有總統大選時，應同時舉行投票。但被罷免人同時為候選人時不能投，要在罷免案宣告成立後六十日內單獨舉行罷免投票。同意罷免人數達到高雄區選舉人的四分之一（59萬人），而且超過不同意人數，即成立。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/