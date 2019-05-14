韓國瑜拒答38行政區 網建議：可併成這三大區...

2019-05-14 08:24

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜接受議員林政鴻質詢，又連續跳針8次「發大財」，也未回答出全市38個行政區題目，粉專「高雄點Kaohsiung」小編「貼心」地建議市府縮併行政區，成為「發」、「大」、「財」三大區，網友也加碼建議修改路名為「發大財一路～十路」、「發財街 」、「征服宇宙一路」、「金銀河路」，這樣一定不會再跳針答詢。

粉專「高雄點Kaohsiung」小編建請市府把高市38個區併縮成3區，分別是「大」區，包括原湖內、茄萣、路竹、彌陀、鳳山、梓官、橋頭、林園、大樹、大社、仁武、鳥松、永安、燕巢、阿蓮、大寮、岡山，此區人口數112萬6318人；「發」區：原桃源、茂林、甲仙、那瑪夏、杉林、美濃、內門、田寮、六龜、旗山，共13萬7373人；「財」區為原左營、鼓山、三民、前鎮、楠梓、苓雅、新興、前金、旗津、鹽埕、小港，合計人口數150萬9537人。

網友狂按讚，肯定小編的用心與創意，紛紛留言「現在表態要選總統，都還沒做滿一屆市長，急著拋棄高雄？」、「一個高雄區域都做不好，如何處理全國？」、「你真的好貼心喔！這樣好容易記住」、「蓋宇宙戰艦來征服宇宙！挖太平島石油來發大財！」、「「城市質感蕩然無存⋯哭」、「發大財太low了」、有人問以後去鳳山要說「Go大區」嗎？

也有網友認為韓國瑜接受議員質詢，全推給局處首長回答，酸韓的答詢可以這樣：「經發局局長請按1、文化局局長請按2、高雄副市長請按3、觀光局局長請按4...重聽請按#字鍵或撥9，由韓總機為您服務，轉接中請稍候⋯」

另有網友加碼建議，以韓市長的口號增設、修改路名，包括「發大財一路～十路」、「發財街 」、「高雄發大財一路」、「征服宇宙一路」、「貨出去路」、「人進來路」、「人民有錢路 」、「金銀河路 」，更有人建議不用「大」、「發」、「財」三區，只需劃成「夜襲一區」和「夜襲二區」即可。

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