韓國瑜鬆口選總統 蔡英文：他現在最重要的是議會答詢

2019-05-14 10:51

〔記者蔡思培／台北報導〕高雄市長韓國瑜昨接受專訪鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班。總統蔡英文今天表示，韓國瑜現在最重要的事情，是將議會答詢準備好。

蔡英文今天上午前往木柵忠順廟，出席保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典。蔡英文在受訪時表示，國民黨內部總統初選是藍營的家務事，她不便評論。她說不清楚韓國瑜目前遇到什麼困難，但韓現在最重要的事情，是將議會答詢時能夠充分回答。她也認為韓國瑜面對的挑戰蠻高，因為前面有謝長廷、陳菊當過市長。

蔡英文也談起美中貿易戰的議題，她認為美中貿易戰確實是全球貿易的一個變數，過去兩三年已經努力在打下一個好的經濟基礎，包括結構轉型、建構內需等。她也說今年應該還要加速基礎建設計畫，並擴大內需。

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