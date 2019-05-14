看答詢後…教授預言韓國瑜：成為史上最快墜落的政治明星

2019-05-14 12:02

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨接受市議員林智鴻質詢時，不滿議員問題太細，近廿次答詢時都先點名局處首長後接上一句「高雄發大財」，台灣公民陣線發起人丶東華大學自然資源與環境學系教授戴興盛昨晚PO文表示：「如此繼續秀下限，只會讓他自己成為史上最快墜落的政治明星」。

韓國瑜昨日接受林智鴻質詢時，因不滿他提27個「太細」的問題，因此他一律請局處首長代答，然後回答高雄發大財。戴興盛昨晚PO文表示，「今天又寫下台灣政治史的新頁了」，他對於韓國瑜愈來愈誇張的行為，表示深沉的悲哀，他表示，感覺無論人們做了哪些努力，都無法阻止他愈來愈誇張的行徑。

他認為策略上，韓國瑜可能覺得這是一個對付議員質詢的好招，但戴興盛強烈批評，對於一個很想選總統的人，這絕對不是好作法。他表示，若有一天他當總統，面臨的挑戰不只是議員質詢而已，僅在議會答詢幾天不如意，「就像一兩歲不懂事小孩討不到糖吃般耍賴」。

貼文最後他表示，自己想想也不須生氣，他強調，「他要如此繼續秀下限，只會讓他自己成為史上最快墜落的政治明星」。他認為，「台灣人再怎麼一時瘋狂，終究會夢醒」，雖然需要一些時間，但他認為可以保持信心。

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