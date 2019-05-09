韓國瑜答詢猛跳針 導演楊雅喆忍不住開酸

2019-05-09 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕這幾天高雄市議會多段質詢高雄市長韓國瑜的影片在網路上瘋傳，韓國瑜不是答非所問就是頻跳針，讓人傻眼。曾執導《血觀音》、《冏男孩》等作品的導演楊雅喆也忍不住酸：「我當編劇寫這麼廢的台詞也可以領錢就好了...」

據本報報導，韓國瑜繼頻跳針「發大財」回答議員黃捷提問，之後的答詢表現也讓網友咋舌。民進黨高市議員高閔琳昨天在議會質詢韓國瑜，列出5種自經區名目，詢問韓國瑜要推動的到底是哪一個，沒想到韓國瑜竟答非所問表示「我愛台灣的心不會比你少一分，你愛台灣的心不會比我多一分」，又引起熱議。

楊雅喆昨天在臉書上就表示，看到韓國瑜的表現，頻跳針的NPC式回答，讓他不禁嘆：「我當編劇寫這麼廢的台詞也可以領錢就好了...」網友也紛紛表示，「感覺他自認為現在是總統候選人，你市議員這些鳥屎質詢，我才懶得理你…」、「真的怎麼想都寫不出來的廢話」、「我真的很討厭他每次話說不完，就沒禮貌的坐下」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/