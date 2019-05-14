郭董得向韓總學治國？ 他酸：學學發大財跳針獨門絕招

2019-05-14 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨在接受電視節目專訪時，向鴻海董事長郭台銘喊話稱「做生意跟治理國家絕對不一樣」，民進黨前立委林濁水今對此嘲諷稱，郭董要治理國家，至少得到高雄學怎樣當市長，像是學學發大財跳針術等獨門絕招，不然連市長都不懂得當，怎麼當總統？

針對韓國瑜向郭台銘喊話「做生意跟治理國家絕對不一樣」，林濁水今在臉書發文狠酸，郭台銘得好好補修學分，學怎樣治理國家，至少得到高雄學怎様當市長，像是高雄市議會總質詢觀摩觀摩，還有學學發大財跳針術等獨門絕招，不然連市長都不懂得當，怎麼當總統？且還要聽聽韓總當年當立委深入有品質的「不問政」，以及打架打到行政部門從長官到部屬都稱奇的經驗分享，這樣郭董一旦當上總統，面對國會才能知己知彼立於不敗之地。

林濁水於第二篇發文又說，郭台銘應向政治經驗豐富的韓國瑜好好請教，否則以為跟習近平和川普還有美國州長有接觸就自以為了不起？頂危險的，並酸「你知道你沒有和港、澳中聯辦以及加州洛杉磯副市長交往的經驗是多大的欠缺嗎？」。

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