「高雄發大財記事本」 16項全跳票

2019-05-14 08:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨晚受訪時透露，美國漫威公司有意把他奮鬥的過程變成漫畫？遭漫威官方臉書打臉說「對於此事完全不知情」，由於韓國瑜市府以往吹噓跳票的紀錄太多，網友也製作「高雄發大財記事本」羅列16項跳票紀錄。

對於韓國瑜可能躍上漫威公司的英雄榜？

高雄市新聞局昨晚緊急解釋說，昨天確有前漫威成員，現為AAE執行長David Martin，拜會韓國瑜，洽談合作設立漫畫遊戲孵化器。

但網友後來又起底，David Martin其實是「名聲管理」的公關公司董事長兼執行長，質疑「究竟是公關公司CEO有在漫威兼職？還是這一切都是公關公司策畫出來的劇本？讓我們繼續看下去。」

由於韓國瑜上任後，高雄市吹噓跳票的紀錄不勝枚舉，網友也製作「高雄發大財記事本」，洋洋灑灑列出16項跳票紀錄（請見附圖）。

其中最讓人印象深刻的跳票事件，包括想無償邀請香港小天后鄧紫棋擔任高雄觀光代言人，中國送高雄壽山動物園一對貓熊、邀請魔鬼終結者阿諾來高雄演講等。

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