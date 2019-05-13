為何堅持參與總統初選到底 賴清德終於說出原因…

〔記者俞肇福／基隆報導〕前行政院長賴清德與蔡英文總統登記2020民進黨總統黨內初選，被外界喻為「英德之戰」，賴清德今天傍晚在基隆火車站前廣場開講；賴清德說，一個人跑400公尺與4個人接棒各跑100公尺，哪一個比較快，從世界紀錄來看，答案已經很清楚，一個人體力再好，已經跑那麼久了，是否應該要考慮換另個選手接棒，讓台灣可以跑得更快，進步更快，所以他參與初選，希望能接棒讓台灣跑得更快更好。
賴清德今天下午在新北市萬里老家主持民主咖啡行動車啟動儀式，隨即與行動咖啡車到基隆火車站，由於適逢放學下班時間，有不少民眾意外發現賴清德，停下腳步觀看；賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永也到場，給賴清德加油打氣。
賴清德說，他不是要否定過去，過去的民進黨執政有功有過，大家共同承擔，但是2020總統大選沒有贏，一切都是多講的，現階段初選的意義就是人民作主，誰代表民進黨打贏總統選戰，由人民決定；賴清德說，他堅持參與初選，最主要也是根據民主精神，由國家主人來決定，誰來代表民進黨擔這個重擔。
賴清德說，究竟一個人擔這個擔10年繼續跑比較有力，還是換一個人接棒來跑，更有體力跑得更快；所以他參與初選，希望能有機會接棒。
賴清德說，基於對土地的使命，他登記民進黨總統黨內初選，他如果能代表民進黨出征，他有信心可以打贏總統大選。
-
前行政院長賴清德今天傍晚與民主咖啡行動車一起出現在基隆火車站，賴清德闡述自己治國理念，並且說出為何堅持要參與總統初選。（記者俞肇福攝）
-
前行政院長賴清德今天傍晚出現在基隆火車站，賴清德站在肥皂箱上暢言治國理念，賴清德說，他有信心只要贏得民進黨內初選，他有信心贏得２０２０總統大選。（記者俞肇福攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay