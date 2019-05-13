為何堅持參與總統初選到底 賴清德終於說出原因…

2019-05-13 18:42

〔記者俞肇福／基隆報導〕前行政院長賴清德與蔡英文總統登記2020民進黨總統黨內初選，被外界喻為「英德之戰」，賴清德今天傍晚在基隆火車站前廣場開講；賴清德說，一個人跑400公尺與4個人接棒各跑100公尺，哪一個比較快，從世界紀錄來看，答案已經很清楚，一個人體力再好，已經跑那麼久了，是否應該要考慮換另個選手接棒，讓台灣可以跑得更快，進步更快，所以他參與初選，希望能接棒讓台灣跑得更快更好。

賴清德今天下午在新北市萬里老家主持民主咖啡行動車啟動儀式，隨即與行動咖啡車到基隆火車站，由於適逢放學下班時間，有不少民眾意外發現賴清德，停下腳步觀看；賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永也到場，給賴清德加油打氣。

賴清德說，他不是要否定過去，過去的民進黨執政有功有過，大家共同承擔，但是2020總統大選沒有贏，一切都是多講的，現階段初選的意義就是人民作主，誰代表民進黨打贏總統選戰，由人民決定；賴清德說，他堅持參與初選，最主要也是根據民主精神，由國家主人來決定，誰來代表民進黨擔這個重擔。

賴清德說，究竟一個人擔這個擔10年繼續跑比較有力，還是換一個人接棒來跑，更有體力跑得更快；所以他參與初選，希望能有機會接棒。

賴清德說，基於對土地的使命，他登記民進黨總統黨內初選，他如果能代表民進黨出征，他有信心可以打贏總統大選。

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