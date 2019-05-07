反對初選納手機民調 賴清德：遊戲規則再變有傷民進黨精神

2019-05-07 15:41

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對民進黨總統初選是否該納入手機民調，蔡陣營今指「全國性議題的民調，納入手機樣本是時俱進的做法」，投入民進黨總統初選的前行政院長賴清德今下午受訪表示，初選已延長後，若遊戲規則又要再變，恐怕有傷民進黨制度，也有傷民進黨精神，這一點社會恐怕有不同的意見。

賴清德今參訪蒲添生紀念館後接受媒體訪問。針對民調方法，他表示，民進黨是民主政黨，民進黨有非常完整民主制度，初選只是其中一項。目前初選已經在進行，而且都已經公告，特別是2012總統初選也是根據這套制度，大家執行都沒問題，立委也根據這套制度也完成初選工作。如果這時候還要再變更，特別是初選已經延長之後，遊戲規則又要再度變更，恐怕有傷民進黨制度，也有傷民進黨精神，這一點社會恐怕有不同的意見。

賴清德今上午接受廣播訪問表示「與蔡總統不是對手，而是選手」，蔡總統則回應「聽不太懂」，賴清德對此說，他的意思很簡單，因為他們都是同黨同志，並不是敵人，也不必把對方視為對手，「我們應該要各顯身手，讓國人當做裁判」，來選擇代表民進黨在明年總統大選打贏勝選的人，他的意思是這樣。

被問到是否會被認為蔡總統跟進時代，他自己卻故步自封？賴清德說，他相信社會不會這樣想。對於手機民調的科學性如何，社會也擔心會發生準確性，或者是公正性問題。他要特別強調，民進黨是民主政黨，初選制度程序已經行之有年，通通都沒有問題，初選已經快到一半，時間延長，基層已經非常焦慮，這時再變更遊戲規則，他相信社會上也會產生疑慮，這一點是民進黨所有同志應該要謹慎的地方。

最後媒體詢問賴清德對同婚立場，賴清德僅說「謝謝，謝謝」，即離開採訪現場。

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