蔡喊話「一加一大於二」 賴清德：要看誰來帶頭

2019-04-29 16:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選仍在協調期，總統蔡英文多次向前行政院長賴清德喊話「一加一大於二」，支持者想看到他們合作。對此，賴清德今受訪表示，社會上不斷提到一加一大於二，「這要看誰來帶頭」；他並說，若由他代表民進黨參選，可以發揮加成作用，輔選立委讓席次維持優勢。

賴清德今下午於華山藝文特區參訪文博會前接受媒體訪問。賴清德表示，社會上不斷提到「一加一大於二」，這要看誰來帶頭，到底由誰帶頭才能達到，要由國人決定，由國人決定人選也符合民主、人民作主理念，他非常希望得到國人支持。

政治不只是加減，還有乘除，如果他有機會代表民進黨參選總統，一定可以發揮加乘的作用，還可以輔選立委，讓立委席次維持優勢，這就是乘數的效應。

此外，民進黨本週三中常會將討論總統初選時程，包括政見會及民調時間等。被問到後續程序的態度，以及若採對比式民調，國民黨人選應該跟誰比？賴清德說，民進黨內程序，先讓黨中央推動，因為目前黨中央還未開會，等黨中央有一定態度再來討論。

賴清德表示，他今天來看文博會，主要要向社會說明，設計是一個新的國力，設計加上文化的跨域已經是世界趨勢、也是台灣優勢，我們要善用善用文化為體、設計為用，以台灣豐富文化內涵，加上設計動能，讓台灣走出一條新的道路，把過去的經濟力，改為設計力，未來走向「Design in Taiwan」

社會上不斷提到「一加一大於二」，這要看誰來帶頭，到底由誰帶頭才能達到，要由國人決定。由國人決定人選也符合民主、人民作主理念。他非常希望得到國人支持，政治不只是加減，還有乘除，如果他有機會代表民進黨，一定可以發揮加乘的作用，還可以輔選立委，讓民進黨立委席次維持優勢，這是乘數的效應。

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