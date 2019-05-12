賴清德：總統大選要定位為「反對中國一國兩制主張」

2019-05-12 18:42

〔記者楊淳卉／綜合報導〕前行政院前院長賴清德今表示，明年一月十一日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

賴清德今天受「在日台灣同鄉會」邀請，在東京以「台灣與日本共同面臨的挑戰與機會」為主題發表演講。他致詞提及中國對區域安全的威脅，並指出美日台應合作抵抗中國的威脅。

賴清德表示，台灣和日本及美國都共同面臨一個很大的挑戰，那就是中國的威脅。美國和日本都採取了具體的作為，彼此合作，台灣在這個合作架構下，也應該扮演重要的角色。

賴清的表示，不管是美國的「印太戰略」，日本的「自由與繁榮之弧」或「亞洲民主安全之鑽」，台灣都像是「地心引力的重心」，不管是從地理戰略位置，或是維繫自由與民主，台灣都是不可或缺的角色，也會積極參與，阻止共產勢力擴張。

賴清德指出，台灣正站在關鍵時刻，無論是逼迫台灣接受投降式的「一國兩制」，或併吞式的「和平協議」，都面臨中國步步進逼的險峻情勢。台灣要自己當家作主，繼續過自由、民主、人權的生活，不能成為第二個香港，也絕不能成為第二個西藏。二o二o年的總統和立委選舉必將攸關台灣的未來。

賴清德並重申他的「安內和外」國家安全戰略，包括台灣要站在民主陣營，在印太戰略的架構中扮演積極角色，共同防止共產勢力擴張，協助中國民主化，維護區域和平與安全；兩岸求同存異，以對話取代對抗，交流取代圍堵，展開自信交流，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，和平發展等。

賴清德最後呼籲，明年1月11日台灣的總統大選，要定位為「反抗中國併吞台灣，反對中國一國兩制主張」，是一場捍衛台灣主權及維護自由民主生活方式的選擇。

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