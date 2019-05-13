臉書遭韓粉灌爆 林智鴻：若是羞辱、恐嚇一定提告

2019-05-13 16:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員林智鴻今天在市議會總質詢時接連追問市長韓國瑜，卻疑似有人解讀成是對韓國瑜不友善？不禮貌？「韓粉」果然如預期再度「出征」，林智鴻個人臉書粉絲專頁在質詢後被灌爆，還有網友先發制人嗆林智鴻「是男人就別關臉書」！

林智鴻表示，韓粉留言無止境地謾罵確實已造成家人困擾，目前為止還不打算關閉臉書，他呼籲留言者，若就事論事、討論議題，他絕對可以接受，如果是羞辱、恐嚇等言詞，一定提告，希望大家回歸到議題面向。

林智鴻今與韓國瑜過招，準備27題、最後問了22題，迫使韓國瑜「婉拒回答」20題、還在其中8題主動喊出高雄發大財，過程中不但與韓國瑜針鋒相對，還數度與議長許崑源爆發爭執，現場氣氛緊繃、火爆，官員面面向覷，議會員工則擔心議長太衝動、走下主席台!

事後，林智鴻照例受到韓粉洗禮，大批韓粉在他的臉書留言「請問政有點深度好嗎？ 不要浪費納稅人的錢」、「林議員不但帶小抄，還看答案，問這種自己都不會的問題，好意思嗎？」、「今天難得讓你紅一天。好好享受吧」、「鳳山區有幾間土地公廟？水溝蓋有幾個？樹有幾顆？」、「你看過銅鑼灣扛霸子辯論會吼！」、「來，我叫你回答你就乖乖給我回答、高雄全體道路總長是多少？」還有韓粉嗆「是男人就別關臉書」。

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