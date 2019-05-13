不再談兩個中國 郭台銘：政見會時會清楚論述

2019-05-13 13:13

〔記者林良昇／台北報導〕鴻海董事長郭台銘喊出「一中各表」就是「兩個中國」，讓前新北市長朱立倫批不能這樣表述，還說相信國民黨主席吳敦義會和郭提醒什麼是九二共識，郭台銘今在「吳郭會」結束後受訪表示，這議題已糾纏很多年，他不能簡單表述，會在初選政見發表會論述清楚。

郭台銘在「吳郭會」後離開國民黨中央前接受媒體採訪，對於吳敦義有在會中提及「一中各表」相關議題，郭台銘表示，吳有提，但他認為這議題已經糾纏很多年，他不能做任何簡單表述，會在總統候選人初選政見發表會時論述非常清楚。

而吳敦義是否有跟郭台銘說國民黨的一中是中華民國，郭台銘則說，這問題是都沒有提，但每個候選人有他的主張論調，會等到正式政見發表會，把政策、論述，非常清楚的表達出來。

對於黨中央是否會納入手機民調，郭台銘則認為，他提的要求不過分，他強調公平、公正、公開，他提出手機民調希望納入，因為他覺得年輕人應該都有機會被納入到民調，黨中央會不會採納他不曉得。

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