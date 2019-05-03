郝龍斌讚國民黨初選「一團和氣」 挺韓反韓網友都嗆聲

2019-05-03 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨2020總統初選競爭激烈，在高雄市長韓國瑜發表5點聲明後，國民黨內部疑陷入內戰，挺韓反韓網友在網路上互相攻擊，也讓國民黨中央傷腦筋，但國民黨副主席郝龍斌則認為，國民黨內現在是一團和氣，大家應該拍拍手。

「我們真的應該為吳敦義主席能夠與各重要總統參選人會晤，大家開誠布公坐下來談的行為拍拍手，團結的國民黨才是勝選的國民黨！」郝龍斌今（3日）在臉書發文說，讓他感動的是，前幾天吳韓會，韓國瑜一進來就說「抱歉，我是TROUBLE MAKER（麻煩製造者）」，這當然是玩笑話，但隨後韓國瑜強調，未來2020選戰，絕對跟所有候選人團結，因為這場選戰絕對不會是單打獨鬥，國民黨一定是組成團隊，團結才會勝選。

郝龍斌認為，聽了韓國瑜這番話，相信很多民眾的疑慮都已釐清，無論吳王韓郭，大家更有一個共識，唯有國民黨勝選，中華民國才能永續發展，必須要讓所有候選人、支持者團結一致，共同打好選戰。所以如果粉絲愛候選人，就要保護他們，了解各自的困難。他指出，國民黨初選一團和氣，大家可以在圓桌論壇談發展經濟的途徑，談國家願景，但民進黨初選的黨內卻初選一延再延。

但文章底下挺韓與反韓的網友卻留言嗆聲，挺韓網友說，「那就請郝市長向那些名嘴轉達，請不要再每天黑韓市長了」、「支持韓國瑜！就這麼簡單！」、「非韓不投啦」；反韓網友則說，「你還要相信韓國諭說的話，他有實在的話嗎？」、「國民黨的任何考慮，我都沒意見。但我不想投給只有嘴巴的。」、「你原諒他，但他可耍弄了高雄人的期待」、「我要向你告狀：為什麼挺韓國瑜的人都那麼粗暴」。

還有韓粉嗆郝龍斌，「只要你不支持韓國瑜就好，丁丁的下場還歷歷在目，你不支持就是最好的支持」。

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