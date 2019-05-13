康裕成控造謠 許淑華：說話有所本、要告就去吧

2019-05-13 12:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕高雄市議員康裕成日前遭國民黨立委許淑華等人指稱有意對韓國瑜砸派，康裕成要求許淑華於2天內公開道歉，否則將提告。許淑華今天回應說「我說話一定有所本」，沒發生不代表沒預謀，「要告就去吧」。

康裕成上週質詢高雄市長韓國瑜橋頭科學園區問題，韓國瑜再度跳針，質詢後，康裕成在議事廳外拿著一個紙袋，但最後沒有和韓國瑜碰上面。國民黨立委許淑華和國民黨文傳會副主委鄭世維後來在電視節目中，公開指稱康裕成當時準備對韓國瑜砸派。

康裕成今早召開記者會說，她的紙袋中是征服宇宙利器「薩諾斯手套」準備送給韓國瑜，並找來鳳山警分局長林依仰，證實當天警方並未看到派。康裕成並要求許淑華和鄭世維於2天內公開道歉，否則將提出刑事與民事告訴。

許淑華今天在立法院受訪，先是到鳳山分局聲明稿中提到「依據情資，議員面見市長恐有維安問題，請加強維安勤務」，並表示不了解紙袋中裝有什麼東西。許淑華強調，鳳山分局不可能沒有情資就說要加強維安，而她也有掌握情報，「我說話一定有所本」，不是看到紙袋就自己說是蛋糕或是派。

許淑華說，警方通知市長之後，後來沒有發生事情，但「沒有發生不代表沒有預謀」。許淑華不以為然說，要告的話，「有看到的人也都會去法院作證，就給他們去說吧」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/