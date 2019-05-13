康裕成控立委許淑華造謠 限2天內道歉否則提告

2019-05-13 10:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市議員康裕成日前質詢韓國瑜後，遭國民黨立委許淑華等人，公開指稱她準備對韓國瑜砸派？對此，康裕成今早召開記者會，限許淑華於2天內公開道歉，否則將提出刑事與民事告訴。

康裕成上週質詢韓國瑜關於橋頭科學園區問題，韓國瑜再度跳針，質詢後，康裕成在議事廳外拿著一個紙袋，裡頭裝著一個征服宇宙利器-薩諾斯手套，準備送給韓國瑜，但韓國瑜從另一個出入口離去，最後沒送成。

但卻有韓粉在臉書散佈謠言，指康裕成質詢完後，走到記者訪問的地方，手提一個紙袋，準備市長接受訪問時，要對市長砸派，還好警方發現，馬上調人預防，才沒有讓她得逞。

國民黨立委許淑華、文傳會副主委鄭世維等人，也在電視公開指康裕成準備對韓國瑜砸派。

對此，康裕成今早與民進黨議員召開記者會，痛批許淑華、鄭世維公開造謠，若不在2天內公開道歉，將對二人提出刑事與民事告訴。

康裕成並找來鳳山警分局長林依仰，證實當天警方並未看到派，也並未調人圍起人牆。

康裕成強調她沒有這麼Low，目前已有8位高雄市民進黨議員遭到網路霸凌，將近1/3，但民進黨團並不懼怕，也呼籲韓粉停止抹黑。

議員林智鴻酸說，許淑華是有透天眼或開天眼？請許淑華交代消息來源，勿濫用言論自由。

議員高閔琳說，康裕成當時是要向韓國瑜握手，鼓勵他征服宇宙，所以打算送薩諾斯手套，卻被公開散布假消息。

議員黃文益批評，許淑華的行徑與躲在鍵盤後的韓粉有什麼差別？

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