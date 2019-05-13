藍委出橋頭科學園區考題 科技部長被讚不用靠紙條

2019-05-13 10:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕高雄市長韓國瑜日前在市議會無法回答橋頭科學園區相關問題，不斷跳針說「請經發局長回答我再回答」，並動怒稱「我為什麼像小學生站在這裡？」今天藍委在立法院拿橋頭科學園區「考」科技部長陳良基，並要求科技部其他主管不能靠近，陳良基詳細回應被其他委員稱「很厲害，不用遞紙條」。

國民黨立委林奕華今天在教育與文化委員會質詢時，拿出橋頭科學園區的問題質詢科技部長陳良基，她要求科技部其他主管不要走到部長身旁遞資料，她說，比照高雄市議會，由部長自己回答，園區產值、可以創造的就業機會，包含相關聯外道路，目前要處理的問題。

陳良基回應，聯外道路有國道一號高速公路和捷運都會經過，園區規劃262公頃，滿載的話預估產值會有1800億元，創造1萬1千人的工作機會，目前已經通過可行性評估，可行性評估有13大項，其中2項是高雄地方政府要配合，可行性評估是說找出將來要解決的問題，按部就班來做，地方政府要跟中央配合，否則不可能完成招商，而高雄市政府目前要處理的是空汙抵扣交換，園區目前面臨最大困難是空汙體檢，這是屬於市政府的權責。

立委張廖萬堅聽完後在會中表示，陳部長回答很厲害，「不用遞紙條」。林奕華則為韓國瑜辯護，她說，不應該拿中央問題考地方，做政治操作。

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