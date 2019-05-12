讚柯媽「跟我一樣都很堅持」 柯文哲臉書：母親節快樂

2019-05-12 18:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今天是母親節，每次講到家人總是用「好啦好啦，回家再說啦！」帶過的台北市長柯文哲，難得流露感性一面，在臉書「跟媽媽說聲母親節快樂。」

柯文哲臉書貼文寫到，「我媽媽的個性跟我一樣，都很「堅持」。」

去年柯文哲競選連任陷入苦戰，柯媽（何瑞英）多次一早從新竹到台北輔選掃街，柯文哲今天也藉機感謝媽媽相挺，「雖然已經80歲，膝蓋也有退化性關節炎，但去年選舉的時候，她還是忍著疼痛走菜市場幫我拜票，就算遇到謾罵與奚落的聲音，她也勇往直前。」

柯文哲表示，媒體都喜歡有刺激性的新聞，終究天下的母親都護子心切，所以有時候掉進陷阱，她說的話也讓幕僚心驚膽顫，我晚上回家打電話叫她不要「假會」，她也會depression（憂鬰）。

他自爆，我沒送過母親節禮物，也不會寫什麼卡片，不過我認為做好該做的工作，不讓父母擔心，應該比送禮更重要，這也是我從小到大，到現在當市長還是一貫的態度。

柯文哲說，今天在台中，沒辦法回新竹，只能透過臉書，跟媽媽說聲母親節快樂。

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