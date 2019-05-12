賣力砍甘蔗變成知名海鮮餐廳老闆 曾林美娥獲選模範母親

2019-05-12 14:04

［記者黃明堂／台東報導］台東市富岡漁港「美娥海產」是知名餐廳，多位總統捧場過。今年68歲的老闆娘曾林美娥早年砍甘蔗討生活，中年創業的「倒吃甘蔗」奮鬥歷程成了子女最佳典範，獲選今年度台東市模範母親。

「美娥海產」位於富岡漁港入口前，現狀是舒適的二樓餐廳，但10多年前，是在平房內的小吃店，店面小，卻天天高朋滿座，不乏大官嘗鮮。餐飲經營有成，也擴及民宿，但再忙再累也不改招牌笑容，親切招呼上門的客人。

早年台東種植很多甘蔗，曾林美娥從20歲就在甘蔗園討生活，向糖廠承包採蔗作業，帶著工人下田砍甘蔗，雖然不是大熱天就是下雨天，但辛苦工作就有飯吃；但台灣糖業沒落，她在40歲那年失業了。

沒有一技之長的情況下，她試著在漁港開小吃店，賣一般麵食、小菜，剛開始連招牌都沒有，在開業那天，朋友送彩球來，寫上她的名字「美娥」當店名，因為口碑好，轉型賣海產，就有了「美娥海產」的招牌，成為名店後，規模擴大為樓房。

曾林美娥為了養兒育女，勇於創業，不怕吃苦，在事業及菜色上，既堅持傳統，也致力創新，可以隨時代進步，足為子女及社會典範，因此獲選為台東市模範母親，由市長張國洲頒獎表揚。

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