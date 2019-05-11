母親節前夕 大里公所表揚39位媽媽

2019-05-11 17:09

〔記者蘇金鳳／台中報導〕12日是母親節，大里區公所今天舉行母親節表揚，共表揚39位母親，並安排子女們跟母親大大擁抱，還請最年長、現年90歲長壽媽媽、東興里的蔡黃瑞上台，與眾人一起切3層大蛋糕共同歡慶母親節。

大里區公所今天舉行母親節的慶祝活動，立法委員何欣純、台中市議員李天生、蘇柏興等及各里里長都到場向每位母親獻上誠摯的祝福。

活動在大新薩克斯風樂團美妙音樂聲中展開，公所還邀請現年90歲長壽媽媽、東興里蔡黃瑞上台，與大家一起切3層大蛋糕共同歡慶母親節。

今年共表揚39位母親，其中樹王里75歲一位林陳阿幸，在41歲遭逢喪夫，家中有1男6女等7名年幼子女及70幾歲年邁的婆婆需奉養，頓失了經濟支柱。

阿幸徬徨無助，幾乎每天以淚洗面，先生往生後才知當時積欠廠商工廠零件、物料達80幾萬元，又拿不到廠商該給付的貨款達100多萬元，幾乎每天都有人來家裡討債，更令她害怕、惶恐不已。

當時的阿幸幾乎是眼淚和著飯吃，但為了年幼子女及家人，讓她知道自己不能倒下，以堅強意志力捱過艱辛歲月，幸好當時遇到貴人，支助機器讓她可以在家裡做代工，終於含辛茹苦養育7名子女長大成人。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/