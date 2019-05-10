背過9個兒女種地瓜 100歲阿嬤獲選模範母親

2019-05-10 23:02

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣鹿草鄉百歲人瑞阿嬤沈莊密，年幼時曾被賣給別人當養女，從小就學做苦力，婚後育有9個子女，總是背著孩子到地瓜田裡務農，雖然沒受教育也不識字，但重視身教言教，子女們都事業有成，今年獲選為嘉義縣模範母親，兒子感恩的說「母親一輩子太辛苦了，真的很感謝她。」

沈莊密10歲時父親因病過世，因家貧被賣給他人當養女，後來由兄長挑磚賺錢贖回，年幼時她做苦力和粗重農事，培養出刻苦耐勞的個性；21歲時與先生沈清祿結婚後，兩人務農為生，曾經歷戰爭，為躲避戰亂搬到偏僻山寮居住，全家同甘共苦。

三子沈進忠回憶，小時候住在沒電沒水的家，用水要到水井打水，還記得媽媽還常背著孩子帶地瓜田裡務農，全年無休的照顧家庭，雖然母親沒受過教育，但常告訴他們要努力向上，工作賺錢在社會立足。

沈莊密年紀大後，仍積極參與地方活動，學習傳統舞蹈，90歲時曾參與全國社區照顧關懷據點大賽阿公阿嬤健康活力表演，還獲得全國第一名總冠軍，如今年已百歲，有兒子在旁陪伴，家庭和樂。

嘉義縣政府將在明天晚上於創新學院表揚來自各鄉鎮市、身心障礙團體推薦的25位嘉義縣模範母親，沈莊密是今年最高齡的模範母親；今天東石鄉公所、義竹鄉公所舉辦模範母親表揚，明天朴子市公所表揚模範母親，5月12日母親節當天，水上鄉公所表揚模範母親，朴子數位機會中心在朴子市新寮里新福宮舉辦百人媽咪揪愛袋活動，讓阿嬤、媽媽們製作漂亮的手工袋。

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