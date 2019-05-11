經歷家暴陰霾還母兼父職 她勇敢向前獲模範母親

2019-05-11 12:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］37歲宜蘭縣員山鄉張家琪，是今日縣政府模範母親表揚典禮中最年輕的模範母親，經歷過家暴陰霾，1年半前因丈夫酒駕入獄，她還母兼父職，照顧一子一女；雖然身兼數職，張家琪仍熱心公益，有空就會去社福團體做志工，回饋社會，她說，為了孩子她沒有哭的權利，更沒時間怨天尤人，生活再艱苦都要勇敢走下去。

張家琪本身是桃園人，6年前與丈夫結婚後，搬到宜蘭縣員山鄉，不料，丈夫因交友不慎，染上喝酒惡習，曾經酒後對她及兒女家暴，1年半前，丈夫因酒駕車禍入獄服刑，家中經濟重擔也頓時全部落在她的身上。

丈夫的問題還不是張家琪人生唯一的挑戰，大兒子因到了3歲還不會說話，經醫院診斷，確診為自閉症，病情嚴重時還會自殘，張家琪為了家中經濟，不但身兼保險業務員、清潔員及家庭手工等工作，每天還要張羅兒女吃穿，想辦法減緩兒子的病情，步向人生正軌。

「自己好孩子才會好！」張家琪說，當了母親才知道父母的辛苦，能獲得表揚，要感謝宜蘭家扶中心以及婆家在她辛苦的人生中伸出援手，讓她不會感到孤單，能更加努力面對人生。

談到丈夫，張家琪說，為了讓孩子在好的環境中成長，她正與丈夫打離婚官司，即使辛苦，「但自己沒有哭的權利，再艱難都要往前走」，人生就是這樣，與其怨天尤人，不如盡快想辦法跨越難關。

談到兒子的問題，她說，只有不斷的壯大自己，陪伴兒子成長，盡所有的母愛，一週3天陪兒子到醫院復健，讓病情好轉，看到兒子病情不斷進步，真的很欣慰，兒女快樂、健康的長大，是她人生前進的動力。

「取之於社會要用之於社會！」張家琪說，即使身兼數職、工作辛苦，但為了感謝人生中有很多如家扶中心等社福團體對她伸出援手，平日有空就會到社福團體當志工、參與公益活動，只要有能力，她就會回饋社會。

宜蘭縣政府今在縣民大廳，辦理「模範母親表揚活動」，包含張家琪在內，共有19人獲得表揚，縣府表示，典禮中由縣長林姿妙向所有模範母親致贈「母儀群倫」賀牌與禮品，向這些無怨無悔的母親，致上最崇高的敬意。

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