台東縣表揚模範母親 卑南鄉長許文獻的母親也受表揚

2019-05-06 14:41

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府今天表揚各鄉鎮推薦的20位模範母親，91歲的林陳秀美女士最年長，卑南鄉長許文獻的母親陳金花也在表揚名單內，母子同台共享榮耀。

表揚活動在享溫馨3樓國際廳舉行，縣府特別安排各模範母親由家人陪同。豐榮國小合唱團演唱福佬語歌曲開場，多多璐幼兒園的小朋友們帶來活潑的樂舞演出，會場布置懷舊古早童玩區，讓母親們重溫兒時回憶，縣長饒慶鈴及與會的多位鄉鎮市長們也體驗了爆米香，一起感受單純的幸福。

饒慶鈴逐一頒獎表揚，並祝天下的母親「母親節快樂」！

卑南鄉長許文獻除了陪同鄉內推薦的模範母親，另外也有受獎者兒子的身分，他的媽媽陳金花83歲，由台東市公所推薦受獎。

陳金花第一段婚姻的丈夫不幸英年早逝，為扶養嗷嗷待哺子女吃盡千辛萬苦，在一個偶然之下遇見現任先生，於是促成了一段良緣。她共生了3女2男，各個事業有成，母慈子孝，家庭氣氛和樂融融，也培養出充滿抱負、理想的鄉長許文獻。

今年模範母親名單如下：台東市林陳秀美、謝春蓮、陳金花、林秀蓮、陳美王、卑南鄉洪㨗、太麻里鄉施賴金蝦、池上鄉高秀蘭、關山鎮林劉碧雲、海端鄉黃秋枝、長濱鄉曾梁來有、綠島鄉洪蔡秀鳳、成功鎮林愛美、東河鄉吳蕙姬、鹿野鄉陽秀英、延平鄉胡玉嬌、大武鄉張美瑛、蘭嶼鄉蘇瑞芬、金峰鄉江碧玉、達仁鄉朱連妹。

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