基隆市模範母親表揚 16位媽媽獲獎

2019-05-11 17:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府今天舉辦母親節表揚活動，表揚16名勞苦功高的母親，其中，高齡98歲的劉黃幸，丈夫早年車禍辭世，她自己也因車禍不良於行，仍一肩扛起家計扶養6個小孩，勇敢面對困難獲得各界肯定。

今天的母親節表揚活動在基隆市政府4樓禮堂登場，基隆市長林右昌、立委蔡適應一起致贈匾額給9名模範母親及7名自強母親，獲獎人的家人也獻上鮮花和得獎的媽媽合照，場面溫馨感人。

獲表揚的媽媽中，最年長的是住在通化里98歲的劉黃幸，丈夫早年車禍辭世，留下4女2子，她自己也因為車禍不良於行，仍勇敢面對逆境人生，一肩扛起家計。

最年輕的獲獎人是三民里25歲的陳亞雯，需獨自養育2子，次子因早產較為體弱，經常出入醫院，有時會出現反覆發燒、嘔吐等症狀，讓陳亞雯蠟燭二頭燒、家裡、醫院來回奔波，但她仍樂觀面對人生困難，令人感動。

林右昌說，每個媽媽的背後都有非常偉大感人的事蹟，模範母親表揚的用意在彰顯母愛的偉大，他叮囑所有為人子女者，除了母親節這天，一年365天都要把感恩放在心裡，長大之後孝順父母、回饋社會。

表揚名單如下：

模範母親：

新住民：黎金莉、原住民：林秋妹、中山區：劉黃幸、仁愛區：林葉、中正區：陳吳蜜、暖暖區：黃月英、安樂區：蔣高秋子、七堵區：周林金子、信義區：廖逢裕。

自強母親：

暖暖區：張貴美、中正區：林宜慧、七堵區：黃金蘭、中山區：鄧巧琳、仁愛區：劉芸珮、信義區：劉思汝、安樂區：陳亞雯。

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