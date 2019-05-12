法鼓山辦母親節家庭日 提倡心靈到行為都環保

2019-05-12 16:50

〔記者楊綿傑／台北報導〕今天是母親節，也是農曆4月8日佛誕日，法鼓山今於國父紀念館舉辦「心靈環保家庭日」，現場除了與民眾分享禪宗的觀念及方法，並為了提倡守護環境的信念，提供許多種環保手作體驗，讓大人小孩有一個充實的午後時光。

法鼓山表示，今年推出的活動包括浴佛敲鐘、環保手作、生活禪與放鬆體驗等等30多種項目，邀民眾接近禪法，並鼓勵自備環保碗筷，完成體驗卡就有近30種古早美味小吃可供兌換。活動則首次在館內國父銅像前，演出「幸福航空」短劇，搭配多首溫馨歌曲，祝福全天下母親好願必成。

法鼓山表示，環保教育和珍惜資源是今天活動主軸，義工們發揮巧思，透過回收CD片、乒乓球、曬衣夾、螺絲釘、積木等等材料，強調玩手作、愛環保、動腦力，打造大人小孩都愛的手工童玩，像是疊疊樂、彈珠檯、光碟陀螺，再搭配「身在哪裡，心在哪裡；清楚放鬆，全身放鬆」的禪修口訣，讓親子們玩出「專注力」。

而「創作力」也能增添家庭情感交流，法鼓山說，在手作區中不論是示範以回收紙摺出祈願風鈴球、輕黏土捏出小豬公仔、禪繞畫製作幸福卡、落葉拓印手帕，或利用人體彩繪筆，家人彼此在手、臉繪出心願等，大家都能在遊戲中一起手牽手、願傳願，讓家庭好願代代相傳。

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