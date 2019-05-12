孩子眼中的鋼鐵人 西螺鎮長鄭玲惠紅眼眶

〔記者詹士弘／雲林報導〕西螺鎮公所今天慶祝母親節，舉辦「情牽一甲子．母愛耀光輝」模範母親及模範夫妻表揚活動，其中鎮長鄭玲惠家人無預警出席，感謝她這幾年來對家裡的付出，就像「鋼鐵人」一樣耐操，在這個特別的日子，他們大聲說出「媽媽我們永遠愛妳」，鄭玲惠也感動的頻頻拭淚。
西螺鎮公所今天在西螺農工舉辦母親節慶祝活動，共表揚模範母親28人，其中最高齡的王廖好高齡已經百歲，另還表揚模範夫妻24對，鎮長鄭玲惠還向模範母親奉上甜茶，以表達對模範母親的敬意。
活動最高潮則是鄭玲惠家屬無預警的出現，家人對她的照料表達感謝，表示過去都稱媽媽是「超人」，現在已升級為「鋼鐵人」，因為媽媽不僅要像鐵一樣耐操，還得拚第一、拚經濟稱鄭玲惠就像鋼鐵人一樣耐操，家人永遠愛她，鄭玲惠則是真情流露，頻頻拭淚，場面感人。模範媽媽及模範夫妻接受表揚後，並鎮長鄭玲惠、代表會主席林俊甫及立委劉建國、縣議員李明哲、廖秋萍等人合影留念。
相關影音
-
模範母親王廖好，今年高高齡已經百歲。（記者詹士弘攝）
-
模範母親接受表揚後，一起合影留念。（記者詹士弘攝）
-
西螺鎮長鄭玲惠家向模範母親奉上甜茶，以表達對模範母親的敬意。（記者詹士弘攝）
-
西螺鎮長鄭玲惠家向模範母親奉上甜茶，以表達對模範母親的敬意。（記者詹士弘攝）
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore
Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay