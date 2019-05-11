韓粉酸「神人都不用睡覺」 高閔琳回酸：韓國瑜更不是...

2019-05-11 09:28

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員高閔琳因質詢高雄市長韓國瑜，臉書遭韓粉洗版、叫囂，有韓粉質疑高閔琳體力這麼好，常上網、都不用睡覺，真是神人！高閔琳今天凌晨約兩點多回應，「沒有人會是神，我不是，韓國瑜也更不可能是。」

韓粉留言指出，「好奇怪喔！高大大不是網紅嗎？議員是副業嗎？為什麼體力這麼好，莫非鍵盤很多個及副手也很多嗎？不然早上有行程，晚上11點至12點開直播，整天高大大就不用睡覺了，真是神人。」

高閔琳說，給這位韓粉、各路網軍，討厭她和支持她的朋友，她確實每天都睡得很少，過去這4、5年來，每一天都睡得極少，每天都超時過勞工作，平均每日工作18小時以上，確實也感覺體力很差，因為每天都覺得非常疲勞。

高閔琳說，她確實是整個團隊裡面打字最快、最熟悉電腦和網路的人，這些事情可以問問她的助理和好夥伴，相信他們會告訴大家真相，真的東西假不了，假的東西真不了。假的東西⋯⋯撐不了多久很快就會漏氣消風。

高閔琳指出，「我不是神人，我只是個普通人，我很有自知之明而且我知道，誰是神人？沒有人會是神，我不是，韓國瑜也更不可能是」。

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