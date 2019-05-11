辱罵高雄議員的韓粉挨告道歉了！ 黃文益選擇原諒

2019-05-11 07:34

〔記者黃良傑／高雄報導〕署名「林x賢」的網友，認為民進黨高雄市議員黃文益質詢韓國瑜咄咄逼人，在黃的粉專「益起打拼」上留言「一群貪污共犯」，高市警方北上基隆偵訊林男，訊後依公然侮辱罪嫌函送，林男上粉專道歉並刪除不當留言，黃今晨在粉專回應允諾撤銷告訴，並強調名譽對一個人很重要！

不過，林男昨上「益起打拼」粉專留言「在此特別跟你鄭重道歉」，一切都起因我「一時不糊塗」，令人見狀忍不住捏把冷汗，黃文益發現後質問「你上面怎麼寫一時不糊塗」？林男趕快回「是一時糊塗」，多寫了「不」字。

林男強調，保證以後不會再有傷害別人的言論，黃文益也po文「名譽對一個人真的很重要」、「每一個人都有言論自由，但你的言論如果是憑空捏造的，無憑無據的，而且導致別人損害，縱使是網路上的留言，那也是要負法律責任」！

黃文益表示，希望這個真實案例，可以喚起一些人的良知，還給大家一個民主但有法治的社會！他認為每個人都有捍衛自身清白的權利，如果林男是真心道歉，會原諒對方一時的衝動而撤告。

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