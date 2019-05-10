丁丁哭哭》「棄姚保柯」害丁守中輸？北院：看不出來

2019-05-10 21:19

〔記者吳政峰／台北報導〕代表國民黨參選2018年台北市長選舉的丁守中認為中選會規劃出包，害他慘遭「棄姚保柯」效應波及，無端落選，向台北地院遞狀，提起選舉無效訴訟，但合議庭在研究完3位候選人得票率的時間軸後，完全看不出有棄保效應，因而駁回丁的告訴。

去年的九合一地方公職人員選舉因為綁了10項公投案，造成選民較多的投票所無法如期在下午4點前完成投票，中選會為此公告，讓4點以前就到現場排隊的民眾得以陸續進去所內投票，保障投票權，因而出現較大的投票所過了4點還有人在投票的情形。

然而此時，已如期在4點前完成投票的所，依規定改為開票所，由選務人員進行唱票，票數陸續出現在媒體及中選會網站上，丁守中陣營質疑，還在排隊投票的人透過手機看到「開票進度資訊」，如同看到「民調結果資料」，讓本來要投姚文智的人得悉大勢已去，當機立斷改投柯文哲，這種「棄姚保柯」結果，最後害他落選，違反憲法的民主共和國原則、國民主權原則、選舉平等原則。

不過合議庭調閱各候選人的得票趨勢圖發現，姚文智的得票率雖然有下降情況，但那是因為「投開票所數量」下降所致，換言之，隨著投開票所數量下降，得票數當然就會下降，沒有「異常或劇烈下降」的情形。

合議庭又說，根據時間軸來看，依照開票時間進行，3位候選人的得票率上下起伏大，看不出姚文智與柯文哲的得票率有穩定且幅度越來越大的對比趨勢，難認「棄保效應」發酵。

至於丁守中爭執選民看到開票進度，猶如看到民調結果，因而影響投票意向，合議庭也駁斥此主張，直言開票進度是持續變動的結果，屬於客觀事實的呈現，本質與民調不同，不是選罷法限制的東西。

另外，丁守中質疑「選舉綁公投」造成大排長龍，甚至有人因此逾時而無法投票，違反選舉平等原則，足以影響結果，合議庭也說明，中選會已經讓下午4點以前排隊投票的人均可投票，哪有違法侵害投票權的問題，而大排長龍是選務機關規劃欠妥，怎麼可以倒果為因說選舉綁公投是違憲？

綜上，合議庭認為丁守中的主張均不成立，駁回其訴，仍可上訴。

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